I miei giocatori si sono presentati in forma perfetta. Penso che non vedano l'ora di tornare a fare quello che gli piace. La cosa più importante ora è seguire il protocollo». Sono le parole del tecnico del Manchester City, , rivolgendosi ai tifosi in una intervista sul sito del club il tecnico catalano aggiunge. «Tutti i tifosi del mondo sono ansiosi di vedere più calcio e vogliamo tornare, ma ora la priorità è altrove. Quindi state al sicuro, state attenti e quando sarà possibile torneremo. Alla fine spero che tu possiate riprendere la vostra routine, la cosa più importante è attenersi alle regole». «Se il governo ci chiede di usare una maschera, rimanere a casa o mantenere una distanza sociale, allora dobbiamo farlo perché ci sono molte, molte persone che lavorano al Servizio Sanitario Nazionale e nei servizi sanitari di tutto il mondo che hanno messo a repentaglio la propria vita per salvare la nostra. È incredibile quello che hanno fatto, dobbiamo seguire le regole: non possiamo sbagliare», conclude Guardiola.

Ultimo aggiornamento: 16:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

lo ha segnato, la signora Dolors Sala Carrió di 82 anni aveva contratto il Coronavirus , ma Pep Guardiola pensa a riprendere l'attività. Ma, c'è un ma. Come sempre.