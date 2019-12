Non c'è pace per il presidente della Sampdoria, neanche durante le festività: «25 dicembre, pranzo di Natale. Ferrero scegli bene il tuo locale». E' questo il testo delle minacce apparse su uno striscione nei pressi dello stadio Luigi Ferraris. Il riferimento, inquietante, è chiaramente ai blitz avvenuti nei mesi scorsi con i tifosi che aspettavano il presidente della Sampdoria fuori da due ristoranti per accoglierlo con cori e insulti ma senza mai contatto fisico. Ora questo striscione dal contenuto minaccioso alza la tensione intorno al patron doriano sempre nel mirino della contestazione da oltre un anno.



Ultimo aggiornamento: 15:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA