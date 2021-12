Pari del Leverkusen, ok Dortmund: Schick e Haaland due gol a testa

Schick e Haaland dominano in Bundesliga. Con due gol (uno su rigore) del solito Haaland e uno di Malen il Borussia Dortmund batte per 3-0 il Greuther Furth ultimo in classifica e si riporta a sei punti (40 contro 34) dal Bayern Monaco capolista in Bundesliga e lanciato verso il decimo titolo consecutivo. Sei punti è anche il vantaggio del Dortmund sul Bayer Leverkusen, avanti 2-0 contro l'Hoffenheim ma poi raggiunto dai rivali con due reti negli ultimi dieci minuti. Per il Bayer a segno due volte l'ex romanista Patrick Schick, che in Germania è rinato. In un'altra delle partite di ggi della 16/a giornata, primo gol in campionato per il giapponese Kamada, autore del centro decisivo che ha permesso all'Eintracht Francoforte di vincere per 3-2 sul campo del Borussia Moenchengladbach, nonostante l'handicap di essere rimasti in dieci negli ultimi venti minuti per l'espulsione di Tuta dopo un brutto fallo su Marcus Thuram. Pareggi per 1-1 tra Augusta e Lipsia e per 0-0 tra Union Berlino e Friburgo.