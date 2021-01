Clamorosa notizia che arriva dalla Spagna, lanciata in queste ore da “El Chiringuito”, una tv iberica molto attiva e vicina al mercato dei Blancos. Secondo quanto spiega, il capitano del Real Madrid, Sergio Ramos, avrebbe comunicato a Florentino Perez la sua volontà di non rinnovare il contratto in scadenza.

Il difensore, bandiera del Real Madrid e capitano della nazionale spagnola - che ha battuto diversi record nel corso della sua lunga permanenza con la squadra di Zidane - avrebbe anche spiegato alla dirigenza madrilena di essere pronto ad ascoltare le proposte che gli arriveranno da altri club. E ci sarebbe già il Psg pronto a fare follie per portarlo in Francia: «Con me e Messi faranno una grande squadra» sarebbero state le parole del difensore spagnolo a Florentino Perez.

Se questa notizia venisse confermata potrebbe essere davvero un duro colpo da digerire per la Liga spagnola. Visto che anche Messi, alla fine della stagione, potrebbe decidere di cambiare aria lasciando il Barcellona dopo oltre 16 anni. Ramos, così come il fuoriclasse argentino, potrebbe accordarsi da adesso con il suo nuovo club visto che il contratto scade il 30 giugno. Una notizia choc che ha già fatto scattare l’allarme tra i tifosi delle Merengues.

