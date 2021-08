Anche la 2021-22 sarà per Sky una stagione ricca di sport, disponibili anche in streaming su Now. Calcio, motori, tennis, basket, rugby, golf, atletica, padel e tanti altri sport: in totale più di 20 discipline, le grandi competizioni sportive con oltre ottomila 300 ore di diretta sui 10 canali Sky Sport. Tra i volti nuovi, ci sarà Antonio Conte, special guest negli studi della Champions e di calcio internazionale per la stagione, oltre che protagonista del nuovo spot di Sky in onda a partire dai prossimi giorni, e Melissa Satta, nuovo volto di “Sky Calcio Club” la domenica sera con Fabio Caressa, e conduttrice di “Goal Deejay”, programma che chiuderà la tre giorni di coppe europee.

Le novità di Sky

Finito? Macché. Da domani debutta il nuovo studio panoramico multisport di Sky Sport 24 – il primo e unico canale all news sportivo in Italia, che proprio oggi compie 13 anni – con tutte le news e gli approfondimenti, una finestra su tutti gli eventi live con la novità del nuovo contenitore del weekend “La casa dello sport”, una sorta di Diretta Sport, una rassegna di tutti gli eventi in corso e di tutte le notizie di giornata, con l’alternarsi di collegamenti e ospiti per raccontare la programmazione di sport in tv, in studio con Fabio Tavelli (sabato) e Mario Giunta (domenica). Anche nella stagione 2021-2022 Sky Sport schiera una formazione di straordinario talento, formata da Beppe Bergomi, Esteban Cambiasso, Fabio Capello, Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero, Paolo Di Canio, Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi e Nando Orsi. Gli studi di Champions saranno condotti da Anna Billò, con Mario Giunta che curerà gli spazi news, mentre quelli di Europa League saranno condotti da Leo Di Bello, con Margherita Cirillo.

La tecnologia

Su Sky l’esperienza di visione è unica e punta sulla comodità di fruizione e sulla qualità delle immagini, con investimenti sempre crescenti per dare il meglio agli abbonati, come dimostra la grande novità di quest’anno: la nascita di Sky Sport 4K, il nuovo canale Sky interamente dedicato al mondo del calcio e dello sport in 4K HDR, sul canale 213 per i clienti Sky Q via satellite. Sky continua a puntare sulla tecnologia sempre all’avanguardia, in grado di esaltare ogni attimo di gioco, ogni record, le performance dei migliori atleti e dei top club. Un’innovazione continua, dallo Sky Sport Tech, alla realtà aumentata, per consentire al telespettatore di partecipare all’evento sportivo a 360°, fino a Sky Arena, la nuova frontiera dell’analisi tattica in 3D, che permette di vedere le azioni di gioco da tutte le angolazioni possibili, ricostruite nello stadio virtuale di Sky Sport. E ancora: l’App Live per accedere a match center, risultati e classifiche, e lo Split Screen (per i clienti Sky Q satellite) per seguire due eventi in diretta in contemporanea sullo stesso schermo ed essere sempre al centro dell’azione. Una stagione da vivere su Sky Q, il punto di riferimento per tutta la famiglia dove ognuno trova tutto quello che ama, sull’APP Sky Go, che da 10 anni rende possibile ai clienti Sky la visione dei contenuti dei migliori canali dell’offerta Sky e migliaia di titoli on demand da guardare su smartphone, tablet e pc, in qualunque posto e in qualsiasi momento, ma anche in streaming su NOW, che ha appena lanciato la nuova campagna che racconta l’ampia offerta sportiva con quattro grandi talenti italiani come protagonisti: Matteo Berrettini, Gigi Datome, Alessandro Bastoni e Carlo Giovinazzi.

Sito e social

Massima copertura degli eventi sportivi anche sul sito skysport.it, in versione ottimizzata per tutti i device mobili, con le nuove live match pages per vivere al meglio l’esperienza live di tutte le gare più importanti dei campionati di calcio. Il sito e la App di Sky Sport (disponibile per iPhone e Android) sono anche la casa degli highlights: le sintesi di tutte le gare di Serie A, Serie B, tutti i gol di Serie C; le italiane e tutti i gol in Champions, Europa e Conference League; il meglio di Premier League, Bundesliga e Ligue 1; e ancora, gli highlights di tutti i Gran Premi di Formula 1, MotoGP e Superbike, delle gare NBA, dell’Eurolega, dei principali tornei di tennis e dell’Italrugby al Sei Nazioni. Varietà di contenuti anche attraverso il Fluid, il network che consegna pillole dei contenuti di Sky su una rete di siti che coprono ogni area tematica sportiva. Infine, tutti gli aggiornamenti anche sui canali social di Sky Sport: Instagram, Facebook, Twitter, Youtube e Tik Tok per vivere live tutte le emozioni dello sport di Sky.