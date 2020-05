Ora che il Paese riparte è giustissimo che anche calcio riparta

Spadafora che ha annunciato anche entro agosto Così ai microfoni del Tg 5 il ministro dello sport Vincenzoche ha annunciato anche entro agosto

l'approvazione della riforma dello sport. Non voglio perdere l'occasione che viene data da una legge delega approvata dal precedente governo che ci consente di riformare tutto il mondo dello sport, ad esempio quello dei lavoratori sportivi che è un mondo straordinario, centinaia di migliaia di persone che dedicano la loro vita allo sport ma che non hanno alcun tipo di tutela. Queste e altre cose saranno presenti nella riforma che approveremo entro il mese di agosto

«È giusto che il calcio riparta, soprattutto ora che è possibile farlo in sicurezza e nel rispetto della salute di tutti. Nei momenti più difficili, quando c'erano i dati più alti della curva ho pensato di non farcela. Ancora adesso incrocio le dita perché il campionato possa andare avanti fino alla fine come previsto»

Ultimo aggiornamento: 14:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

».LEGGI ANCHE La Serie A riparte, ma qualcuno ha remato contro LEGGI ANCHE Lo strano caso della Coppa Italia: da intralcio a spot per la ripresa del calcio