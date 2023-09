Spalletti, l'Italia perde Politano e Mancini per infortunio: convocato Orsolini

Altri due azzurri lasciano il ritiro della nazinale, dopo Pellegrini e Chiesa nei giorni scorsi. Si tratta del difensore della Roma, Gianluca Mancini, e dell'attaccante del Napoli, Matteo Politano; il primo aveva riportato ieri, durante la partita di Skopje, un affaticamento muscolare agli adduttori della coscia, il secondo un risentimento muscolare al tricipite surale destro. Tutti e due hanno lasciato il ritiro della nazionale, da oggi a Milanello in vista della partita contro l'Ucraina, per far rientro al proprio club e seguire le cure del caso.

Il ct Luciano Spalletti, considerata la diagnosi medica, ha deciso - sottolinea la Figc - di rilasciare i calciatori ai club, nell'ambito di un costruttivo rapporto di reciproca collaborazione. In vista della partita di martedì, e considerate anche le precedenti «rinunce», Spalletti ha convocato Riccardo Orsolini, del Bologna, che raggiungerà nel pomeriggio il centro sportivo di Milanello, dove la Nazionale è in ritiro da ieri notte.