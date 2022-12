Vialli come sta? La sorella Mila a Londra, Gianluca trascorrerà il Natale con lei e la moglie

C'è la moglie Cathryn, che è sempre con lui. E ci sarà anche la sorella Mila, partita oggi da Cremona per raggiungere Londra dove è ricoverato Gianluca Vialli. Nei giorni scorsi erano stati in ospedale anche la mamma, il fratello Nino e l'amico Massimo Mauro. Vialli, che in queste ore continua a ricevere l'affetto anche virtuale di tutto il mondo dello sport (ma non solo), trascorrerà quindi il Natale con parte della famiglia. Lo farà al Royal Marsden Hospital di Londra, la clinica che segue l'ex calciatore dal 2017, dopo un primo intervento all'Humanitas di Milano e dopo che gli era stato diagnosticato il tumore al pancreas.

La battaglia contro il tumore

Vicino a Vialli, capo delegazione della Nazionale, si stanno alternando in questi giorni amici e parenti. Intanto lui continua la sua lotta contro il brutto male. Tutti speravano che il cancro non avrebbe più rovinato la vita di Gianluca dopo che già dal 2017 al 2019 ne era stato tormentanto. Ma il tumore è tornato a farsi vivo. Dalla sua parte l'affetto dei cari, una clinica all'avanguardia e milioni di preghiere.