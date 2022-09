Dilettanti, la Campania premia calciatori e società

In occasione della cerimonia di premiazione delle società campane organizzata dal comitato regionale della Campania a Villa Minieri a Nola il presidente Carmine Zigarelli e l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti hanno premiato i vice campioni d’Italia del Napoli For Special.

Nel corso della kermesse sono state premiate le società che con l’Under 19 hanno vinto il girone, quelle che hanno vinto il campionato di Terza Categoria di ciascuna provincia e quelle vincitrici del campionato di Seconda Categoria e anche i club che si sono aggiudicati la Coppa Disciplina.

Il presidente Zigarelli ha voluto istituire dei premi speciali che ha consegnato durante la manifestazione. È stato premiato il Napoli For Special che si è aggiudicato il titolo di vice campione d’Italia per il Campionato organizzato dalla Figc Calcio Paralimpico e Sperimentale. Sono state premiate le società Asd Micri e Asd Fc Sant’Agnello, per l’impiego del maggior numero di giovani nei rispettivi campionati di Promozione ed Eccellenza. È stato premiato il giovanissimo tesserato dell’ASD Cantera Napoli Luca Sepe per la tenacia e per lo spirito di squadra. E' stato assegnato il premio fair play “Massimo Grisi”, in ricordo del compianto vice presidente vicario del Cr Campania, al presidente dell’Azione Cattolicapiano Rocco Verzella.