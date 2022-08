Derby campano. Si ripropone l’avvincente duello in Coppa Italia. Dopo i due precedenti nello scorso campionato, Napoli femminile e Pomigliano si ritrovano in Coppa Italia nello stesso raggruppamento. Avversarie nel girone G, azzurre e granata si contenderanno il passaggio del turno (8 gennaio 2023) insieme al Tavagnacco. Esordio per capitan Paola Di Marino e compagne in Friuli Venezia Giulia (11 settembre), debutto esterno per capitan Gaia Apicella e socie (2 novembre). Detentrice del trofeo la Juventus, capitanata da Sara Gama e allenata dall’australiano Joe Adrian Montemurro.

Il club presieduto da Raffele Pipola ha battuto le partenopee nel doppio confronto in serie A. Finì 2-1 allo stadio Ugo Gobbato in favore delle ragazze di Domenico Panico (11 dicembre 2021). In gol Deborah Salvatori Rinaldi (11’), il pareggio momentaneo di Eleonora Goldoni (67’), la rete del definitivo sorpasso siglato dall’argentina Dalila Belen Ippolito (83’). Venne espulsa Giusy Moraca (34’), ex di turno. Si trattò del primo storico confronto tra le due compagini della Campania.

Al ritorno (14 maggio 2022) spareggio salvezza allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola. Le pantere festeggiarono la permanenza in serie A, battendo le padrone di casa 3-1. Dopo il vantaggio iniziale della slovena Lana Golob (28’), ripresa a tinte granata. La stellina Tori DellaPeruta (61) acciuffò il pari, poi la doppietta della svedese Marija Banusic (65’ e 70’) condannò la formazione guidata da Roberto Castorina e Giulia Domenichetti alla retrocessione in B.

Panchine. Sono cambiati i rispettivi allenatori. Successore di Panico il casertano Nicola Romaniello. Il francese Dimitri Lipoff il coach scelto dalla società presieduta da Alessandro Maiello, con Lello Carlino presidente onorario.