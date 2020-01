Ultimo aggiornamento: 20:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Procede di pari passo il trittico di testa. Vince la capolista San Marino (3-1 al Cesena), non sbaglia la Lazio (2-0 al Ravenna), risponde a tono il Napoli femminile, che liquida 2-0 il Vittorio Veneto a Casamarciano. Primo successo delle azzurre nel 2020 e torna a splendere il sorriso sui volti di capitan Emanuela Schioppo e compagne.Serenità ristabilita e tre punti arpionati. Esulta la tedesca Vivien Beil. La bionda centrocampista realizza il suo primo gol stagionale con la maglia del Napoli. Al 38’, di destro, la tedesca porta in vantaggio le tartarughine. Le ragazze di Marino hanno avuto ragione del Vittorio Veneto con una rete per tempo ed una prestazione intelligente.In maglia e calzettoni bianchi e in pantaloncini azzurri. Nella ripresa Despoina Chatzinikolau inanella il suo settimo sigillo al 74’. Asse Germania-Grecia. Da calcio d’angolo Beil confeziona l’assist vincente per la calciatrice ellenica e si gonfia la rete.Continua la corsa promozione con rinnovata convinzione. San Marino 26, Napoli 24, Lazio 22. Azzurre autorevoli e pronte a ricucire lo strappo in classifica. Successo dedicato a Giulia Risina, centrocampista classe'96, uscita in barella anzitempo per un problema al ginocchio al momento dell’esultanza del raddoppio. Testa già al prossimo match interno con il Cesena.