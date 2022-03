Nuovamente in campo. Dopo lo stop forzato, allo stadio comunale di Vigasio le pantere affrontano le scaligere. La sfida tra Hellas Verona e Pomigliano aprirà il palinsesto del sabato calcistico. Lunch match delle ore 12.30 in diretta TimVision. Si annuncia una 18esima giornata importante per il club presieduto da Raffaele Pipola, che, in caso di vittoria, metterebbe una seria ipoteca sulla permanenza in serie A.

Sorride la classica alle granata, avendo ben 4 punti di vantaggio sulle azzurre e con una gara ancora da recuperare, rinviata per la positività di alcune calciatrici campane. Lazio-Empoli e Sassuolo-Roma (entrambe alle ore 14.30) chiudono il Saturday afternoon. Domenica 27 marzo toccherà a Milan-Fiorentina (l’ex Valentina Giacinti affronterà le rossonere alle 12.30), Sampdoria-Napoli e Juventus-Inter (14.30) chiuderanno il turno.

Manuela Tesse, Hellas Verona-Pomigliano che gara sarà?

«Sarà una partita difficile, contro una squadra matematicamente già retrocessa, che avrà tutta la voglia di fare risultato dopo una grande delusione».

Cosa attendersi?

«Mi aspetto che le ragazze vivano questo incontro con tranquillità ma con una grande carica agonistica, quella che da sempre le ha contraddistinte in questo campionato».

Come stanno le ragazze?

«Abbiamo vissuto settimane difficili. Siamo passate dalla gioia nel post gara contro l'Inter all'ansia e alla paura dovute al Covid-19, che ha decimato la squadra. Spero che domani le ragazze possano dimostrare che nelle difficoltà, stando unite, gli ostacoli si possono superare e ci fortificano».

Quante assenti?

«Causa Coronavirus alcune ragazze non si sono negativizzate e sono ancora in isolamento».

Crocevia importante, snodo salvezza: come caricare alla vigilia capitan Gaia Apicella e compagne?

«Come nei giorni precedenti alla gara con l'Inter abbiamo lavorato sul gruppo, allenandoci in poche. Abbiamo cercato di essere serene il più possibile e con l'aiuto di tutto lo staff e della società abbiamo creato occasioni in cui, nonostante il duro lavoro, si è provato a sdrammatizzare il difficile momento. La partita con il Verona sarà per noi importantissima, visto gli incroci delle nostre dirette concorrenti in chiave salvezza».

Quando recuperare la gara con la Lazio?

«In programma sabato 16 aprile, ma contiamo già dalla prossima settimana di recuperare tutte le ragazze e di poter finalmente lavorare a pieno organico».

Il tecnico sardo Tesse confida nella grande voglia di riscatto delle sue valide calciatrici.