Internapoli Casoria: via Franceschini, tornano gli ex soci del Giugliano

Hanno del clamoroso gli ultimi sviluppi in casa Internapoli Casoria, la compagine nata dalle ceneri del Giugliano retrocesso in Eccellenza. Riccardo Franceschini non è più il presidente del club. La proprietà è tornata nelle mani di Mario Pellerone e dei suoi soci, fino a qualche mese fa alla guida del Giugliano Fc 1928. A sancire l'esclusione di Franceschini, dopo le proteste e le azioni legali avviate dagli ex soci, sarebbe stato il Comitato regionale Campania (Lega Nazionale Dilettanti). La squadra, oggi impegnata nel match di Coppa Italia con il Napoli United, diserterà l'appuntamento in prorgramma al Vallefuoco di Mugnano. Il patron Pellerone ha chiesto un rinvio della gara, per motivi di ordine pubblico, ma non lo ha ottenuto. Nel nuovo organigramma societario figurano tra gli altri l'imprenditore spagnolo Roberto Garcia, Enrico Nespolino e il direttore sportivo Carmine Palumbo.