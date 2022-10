Ancora tu. Ancora Adriana Gomes. E ancora di misura. L’attaccante portoghese numero 7 regala una vittoria importante al Napoli femminile. Le ragazze di Dimitri Lipoff si aggiudicano lo scontro diretto con il Chievo Verona allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola e si impongono con il minimo sforzo sulle scaligere (1-0): intera posta in palio conquistata. Sugli scudi la connazionale di Cristiano Ronaldo, nuovamente decisiva all’ombra del Vesuvio.

Tre su tre. Trento, Trani, Chievo. Sono 9 punti pesanti per il club presieduto da Alessandro Maiello, che guida in solitaria la classifica di serie B. Per capitan Paola Di Marino e compagne si tratta del secondo successo consecutivo tra le mura amiche. Al termine del match foto di squadra con il presidente onorario Lello Carlino e sorrisi a profusione.

Ottobre azzurro. Nonostante le assenze di Melissa Toomey e Lucia Strisciuglio, si rivela concreto e vincente il 4-3-3, riconfermato dal tecnico francese. In campo dal primo minuto Martina Di Bari, Claudia Mauri e Sara Tamborini. Gialloblu subito pericolose su punizione con il mancino di Francesca Salaorni. La combinazione Tamborini- Romina Pinna si conclude con la parata di Giorgia Bettineschi. Le azzurre fanno le prove generali del gol con Di Bari (17’). Dieci minuti dopo l’assist di Melissa Nozzi imbecca Gomes, che si fa trovare pronta e di testa buca la retroguardia avversaria. E’ la seconda marcatura in campionato per la lusitana. Non si lascia sorprendere al 41’ la friulana Matilde Copetti, controllando la conclusione di Salaorni su punizione.

Nella ripresa Nozzi colpisce la traversa. Si ripete Copetti sul tiro insidioso di Stefania Dellagiacoma, congelando definitivamente il risultato. Per il Chievo Verona arriva il primo stop.