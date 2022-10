Napoli femminile-Chievo Verona «è il primo crocevia della stagione». Posta in palio pesante e turno importante per comprendere i reali rapporti di forza in serie B. Compagna di classe di Alex Meret al liceo Copernico, il portiere Matilde Copetti presenta il big match domenicale, che si disputerà alle ore 11. Orario certamente insolito, scelto però per agevolare il ritorno delle scaligere in Veneto. Terza giornata allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola, ma già si annuncia un vero spartiacque per il cammino delle azzurre.

«Abbiamo tanto entusiasmo, veniamo da tre vittorie consecutive, considerando anche la Coppa Italia», spiega alla vigilia l’estremo difensore classe 1997. «Ci apprestiamo a disputare una partita molto importante. Siamo in testa alla classifica a pari punti con il Chievo», ricorda la ragazza di Tolmezzo. Quello di domani sarà un bel test per capire a che punto siamo con il lavoro che stiamo portando avanti. Dobbiamo giocare tranquille e consapevoli delle nostre potenzialità», consiglia la giocatrice friulana.

A punteggio pieno la formazione allenata dal tecnico francese Dimitri Lipoff. «Il primo clean sheet della stagione ha fatto molto piacere: è sicuramente merito della squadra. La linea difensiva si sta iniziando a conoscere. Aumenta il feeling tra di noi e impariamo a muoverci tutte insieme», afferma Copetti. Indisponibile Melissa Toomey, che sta recuperando la migliore condizione, assente Lucia Strisciuglio, a causa di un problema muscolare riportato nel primo tempo contro il Trani. «C’è voglia di portare sempre più gente allo stadio. Questa è una città che sente il calcio e la maglia. Avvicinare i tifosi alla squadra è un nostro obiettivo e non vediamo l’ora di vedere il campo riempirsi», auspica fiduciosa Copetti.

Il confronto tra le prime della classe sarà visibile gratuitamente su Eleven Sports ed inaugura il programma domenicale.

In settimana le azzurre hanno preso parte al convegno «#Restart, lo sport che cambia le vite», organizzato dal Comune di San Giorgio a Cremano. «Gli studenti incontrano i campioni» è andato in scena a Villa Bruno con Lucia Strisciuglio e Chiara Repetti, chiamate a raccontare come il calcio sia stato e sia determinante nel loro percorso di crescita. Alla manifestazione hanno presenziato Emmanuele Marigliano, atleta di Barra, tesserato per il Centro Sportivo Portici, già campione d’Europa nel nuoto paralimpico, e Giuseppe Vives, ex capitano del Torino.

Inoltre Giulia Ferrandi, Michela Franco e Melissa Nozzi sono scese «In campo per la Salute» al centro sportivo Open di Caserta, presieduto da Guido Ventimiglia. Le azzurre hanno lanciato un bel messaggio, aderendo in maniera convinta all’iniziativa promossa nell’ambito della «Settimana della prevenzione, ricerca e divulgazione», organizzata dall'Istituto nazionale tumori Irccs Fondazione Pascale.

Le calciatrici del Napoli hanno ribadito l’importanza della prevenzione insieme alla dottoressa Emanuela Esposito (chirurgo senologico del Pascale), approfondendo la tematica con i relatori del convegno a cura del direttore scientifico del Pascale, Alfredo Budillon, che ha donato loro una targa ricordo dell’evento al quale hanno preso parte anche Linton Johnson, ex cestista dei Chicago Bulls, e Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, artefice del gol vittoria a san Siro contro il Milan al 78’.