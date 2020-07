© RIPRODUZIONE RISERVATA

Avanti. Conedsi può. Osare, sognare, conversare. Intensifica la preparazione ilnel ritiro di, dove le ragazze di misterproseguono a ritmo serrato. Aumenta l’intensità, accresce l’intesa.Lancia la sua grande sfida la 27enne. «Ho accettato Napoli come una ripartenza e una rinascita, un tentativo di rilancio. Volevo investire e credere in un nuovo progetto, dopo l’infortunio che mi ha tenuta lontana dal campo». Azzurro tratto distintivo per il difensore centrale di, che ha giocato due anni con la. Ha vestito 25 volte la maglia della, altro obiettivo da riconquistare. «Sarà un campionato difficilissimo e acceso, con squadre arrabbiate per la conclusione inattesa e anticipata del torneo. Si prevede una stagione frastagliata con gli impegni da recuperare della Nazionale. Dovremo essere brave nella gestione complessiva», spiega Federica. Vuole visitare, serie preferita. E una promessa. «Se ci salviamo, cena con l’immortale». AvvisatoGrinta a centrocampo con. «Sono qui per dimostrare il mio valore dal punto di vista qualitativo e quantitativo. Poi sarà il campo a parlare». Genitori napoletani per l’ex di. «Il livello del calcio femminile si sta alzando anno dopo anno. Ci sarà da divertirsi. Abbiamo iniziato un nuovo percorso. Siamo un gruppo giovane e insieme abbiamo voglia di fare e dimostrare». Sulle ali dell'entusiasmo.