«Disciplina e puntualità». Non cerca nelle nuvole quello che ha nei piedi Vivien Beil, pronta a mostrare la sua vitalità in campo. Dopo i gol realizzati in cadetteria e la promozione conquistata, la giocatrice di Jena alla ricerca della sua prima rete in serie A. «Pesante il pareggio con l’Inter. Bene il punto conquistato, tre sarebbero stati perfetti», ammette la bionda centrocampista classe 1995.

APPROFONDIMENTI ITALIA La grinta di Vivien Beil per la salvezza del Napoli femminile

«Con le nerazzurre abbiamo avuto molte opportunità ma non le abbiamo concretizzate». Questione di mira e di sfortuna. Capitan Paola Di Marino e compagne sono uscite imbattute dalla trasferta milanese ed è questo il dato significativo. Sabato 20 marzo arriva la Florentia (ore 14.30) allo stadio Caduti di Brema, poi domenica 28 altro turno casalingo contro l’Empoli allo stesso orario. Porte chiuse a Barra, diretta TimVision.

«Credo che vinceremo nella prossima partita». Carica il gruppo la teutonica, desiderosa di contribuire con la sua grinta alla salvezza del Napoli femminile. Impresa alla portata delle ragazze di mister Alessandro Pistolesi. «Spero di segnare ma è più importante vincere», osserva Vivien, laureata in psicologia. «Mi piacerebbe aiutare altri atleti a realizzare i loro sogni». Disegna il suo futuro da mental coach sempre in ambito calcistico.

Nel tempo libero suona la chitarra. «Mi trovo bene a Napoli». Racconta di essersi ambientata e integrata alla perfezione. Prosegue la preparazione in vista della 16esima giornata di campionato. «Ci stiamo allenando intensamente e crediamo nell’obiettivo stagionale», afferma la numero 18. Solare e sorridente, Vivien Beil orientata a imprimere il suo sigillo, quando se ne presenterà l’occasione. Certezze tedesche.

