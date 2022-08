Calcio d'agosto. Arrivano le prime indicazioni per il club presieduto da Alessandro Maiello, in vista del debutto in campionato domenica 18 settembre contro Trento in trasferta. Positiva e vincente la prima amichevole stagionale del Napoli femminile. Le azzurre, capitanate da Giulia Ferrandi, ex del Pomigliano, si sono fatte valere contro la Primavera della Roma.

All'Acqua Acetosa subito in evidenza l'attaccante sarda Romina Pinna, artefice di una doppietta. E poi il gol di Sara Tamborini, varesina classe 2001, ex Milan ed Empoli. Soddisfatto il tecnico francese Dimitri Lipoff, che ha dunque bagnato con una vittoria il suo esordio in panchina.

Partenopee in ritiro a Rivisondoli dal 23 agosto al 2 settembre. In attesa del sorteggio di Coppa Italia, fissato per domenica 28 agosto il test con Chieti, per sperimentare altri moduli di gioco e amalgamare il gruppo, che intende risalire in serie A.