«Segnare è sempre bello, in casa ancora meglio». Gioca con la rima, delizia con il pallone. Finte ubriacanti, dribbling e gol. Proprio quello che è servito per battere l’Apulia Trani a Cercola. Si è fatta apprezzare in campo per estetica e concretezza. «Sono felice, ma è importante la squadra», spiega Adriana Gomes. Prima rete in campionato e tre punti in cassaforte. Ha già incantato tifosi e addetti ai lavori.

«E’ un’altra vittoria molto importante per il nostro cammino», osserva la giocatrice portoghese classe 1993, che si sbilancia. «Proveremo a vincerle tutte», assicura l’attaccante numero 7. Impossibile nascondere lo stato d’animo del gruppo. «Siamo molto contente della seconda vittoria consecutiva», dichiara Gomes. Decisivo il suo diagonale mancino. «Avremmo dovuto chiudere prima la contesa, ma siamo state brave a non rischiare nulla. Lavoriamo da tempo su certi meccanismi e si stanno iniziando a vedere i risultati», conclude l’ex calciatrice del Benfica, al primo anno in azzurro. Capitan Paola Di Marino e compagne hanno controllato senza soffrire, nonostante le avverse condizioni meteo abbattutesi sullo stadio Giuseppe Piccolo.

Selfie di rito. Sana abitudine ormai quello nello spogliatoio. Nonostante l’infortunio nel primo tempo, Lucia Strisciuglio si conferma fotografa d’eccezione. Prendono parte al simpatico scatto il presidente Alessandro Maiello, il tecnico francese Dimitri Lipoff, il vice allenatore Pasquale Illiano, il presidente onorario Lello Carlino e il socio e sponsor Paolo Fontanarosa. Questi ultimi due hanno consegnato prima del match una targa ricordo al mister dell’Apulia Trani, Alessandro Pistolesi, ex di turno e artefice della salvezza in serie A nella stagione 2020-2021.

Infine una dedica speciale. Maglia numero 20 per Fabrizio Maria Monti, figlio di Gianluca, responsabile comunicazione del Napoli femminile, nato il giorno dopo la solennità di san Gennaro.