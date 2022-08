In ritiro. Fino al 2 settembre Napoli femminile a Rivisondoli per perfezionare la preparazione. E' quanto disposto dal tecnico francese Dimitri Lipoff, che ha convocato 20 calciatrici azzurre.

Hotel Europa. Scelta anche la struttura che ospitera' il club presieduto da Alessandro Maiello. Dopo l'amichevole vinta 3-0 contro la Primavera della Roma all'Acqua Acetosa, e' prevista per domenica 28 agosto la partita con il Chieti (ore 17.30), formazione che milita in serie C.

Di seguito l’elenco delle atlete che raggiungeranno l’Abruzzo domani pomeriggio.

Portieri: Sabrina Tasselli (1990), Chiara Repetti (2003), Matilde Copetti (1997)



Difensori:(1998), capitan(1994),(1997),(1992),(2000),(2002)Centrocampisti:(1992),(1992),(1999),(2003),(2004)Attaccanti:(1993),(1993),(2001),(2001),(2005).

In attesa di recupero Melissa Toomey (2000), aggregata comunque al gruppo. Assente la spagnola Sara Tui (1989), impegnata con la nazionale di beach soccer.