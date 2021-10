Napoli United ad Ischia senza Maradona junior

Tiene ancora banco, in casa Napoli United, la lunga squalifica comminata dal giudice sportivo al tecnico Diego Maradona junior. L'allenatore dei multietnici dovrà stare lontano dai campi di gioco - salvo sorprese derivanti dal ricorso annunciato dalla società - per i prossimi cinque incontri, tre di campionato e due di Coppa Eccellenza, a partire dalla gara di domani. Il Napoli United scenderà in campo ad Ischia, contro il Real Forio. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 11. Non ci sarà Maradona junior in panchina, dunque, ma la società ostenta fiducia per il ricorso che sarà discusso nei prossimi giorni. "Una squalifica assurda e spropositata - tuona il presidente del club Antonio Gargiulo - Ingiusta perché Diego non ha rivolto alcuna offesa agli arbitri. Le immagini lo testimoniano in maniera palese. Non ci sono stati nemmeno gesti plateali o toni alterati".