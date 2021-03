«In campo la migliore formazione». Pretende il massimo impegno Alessandro Pistolesi dalle azzurre. Vigilia di Napoli femminile-Florentia San Gimignano. «Dovremo disputare una partita intelligente, di cuore e di strategia con tutte le nostre qualità». E’ la linea dettata dal tecnico toscano a capitan Paola Di Marino e compagne. In programma doppio turno casalingo per il club presieduto da Lello Carlino.

«La salvezza passa sicuramente dalle prossime due gare interne. Il destino vuole che incroceremo due squadre che conosco molto bene: è un segnale». Allo stadio Caduti di Brema la 16esima e 17esima giornata di serie A (ore 14.30). A Barra si deciderà una buona fetta del futuro del Napoli. «Possiamo fare qualcosa di importante nell’arco di otto giorni», avverte fiducioso Pistolesi.

Testa prima alle neroverdi, poi toccherà pensare all’Empoli, team allenato nel recente passato. Assenti le infortunate Despoina Chatzinikolaou, Catalina Perez e Giulia Risina. Ancora positiva al Covid-19 Serena Boaglio, mentre Martina Fusini si è «negativizzata». Da stasera squadra in ritiro al Parker’s per preparare al meglio la sfida di domani.

«La Florentia avrà forti motivazioni, perché vuole primeggiare in Toscana ma le nostre motivazioni dovranno prevalere: il nostro obiettivo è raggiungere la salvezza». In palio punti pesanti. «Ci giochiamo tanto contro una avversaria che proveremo a mettere in difficoltà. Dopo il pareggio con l’Inter vogliamo continuità di risultati e di prestazioni», conclude Pistolesi. Diretta TimVision.

© RIPRODUZIONE RISERVATA