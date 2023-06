La squadra guidata da Stendardo vince il Mondiale degli avvocati

La squadra Super Legends dell'Ordine degli avvocati di Roma ha vinto l'edizione 2023 di Mundiavocat, torneo per calciatori-avvocati di tutto il mondo. In finale successo per 2-0 sulla rappresentativa argentina.

A guidare la formazione un ex campione, il napoletano Guglielmo Stendardo, avvocato esperto in diritto sportivo.

Alessandro Bianchini è stato premiato come migliore organizzatore, tecnico della formazione Andrea Celletti, ex calciatore di serie B.