«Stiamo puntando a un inizio delle corse in Europa da luglio, con la prima gara che si svolgerà in Austria nel weekend del 3-5 luglio». Lo dice il Ceo della F1, Chase Carey, in merito al campionato del mondo non ancora iniziato a cause dell'emergenza coronavirus. «Anche se questa mattina è stato annunciato che il Gran Premio di Francia non ci sarà, siamo sempre più fiduciosi sullo stato di avanzamento dei nostri piani per iniziare la stagione questa estate -aggiunge Carey in una nota sul sito ufficiale del circus-. Dopo l'Austria resteremo in Europa fino all'inizio di settembre per poi andare in Asia e nelle Americhe, concludendo la stagione a dicembre con il Bahrain e il tradizionale finale ad Abu Dhabi, dopo aver completato tra le 15 e le 18 gare». «Pubblicheremo il nostro calendario finalizzato non appena possibile. Prevediamo che le prime gare saranno senza pubblico, ma speriamo che i tifosi tornino man mano che avanziamo nella stagione. Dobbiamo ancora risolvere molti problemi come i protocolli per le squadre e gli altri nostri partner per entrare e operare in ogni paese. La salute e la sicurezza di tutti i soggetti coinvolti continueranno ad essere prioritari e andremo avanti solo se siamo certi di disporre di procedure affidabili per affrontare sia i rischi che i possibili problemi», conclude il Ceo della F1 Ultimo aggiornamento: 14:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA