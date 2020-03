Coronavirus, stop alla MotoGp: cancellato il gran premio in Qatar, a rischio anche la Thailandia

Il Coronavirus ferma anche la MotoGp. Manca ancora l'ufficialità ma ormai è quasi certo che il Gran Premio del Qatar di domenica 8 marzo non verrà disputato. A rischio anche la seconda prova stagionale in programma il 22 marzo in Thailandia, che potrebbe essere spostato ad ottobre. La scelta della Dorna per far fronte al rischio contagio non fermerà invece le Moto2 e Moto3.

Il motivo dello stop al Gp del Qatar, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, sarebbe legato alle forti restrizioni all’ingresso nel Paese degli italiani e dei giapponesi che sarebbero dovuti partire in questi giorni. Discorso diverso per Moto2 e Moto3 i cui membri sono già tutti in Qatar per i test invernali.



Ultimo aggiornamento: 21:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA