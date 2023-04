Florentia-Ischia, la bilancia pende dalla parte dei toscani

Destini diversi. La seconda contro la penultima. Rari Nantes Florentia-Ischia Marine Club chiuderà il palinsesto clorato della 19esima giornata di A2. Nel girone Sud si affronteranno domani (ore 18) i biancorossi di Luca Minetti e i gialloblu di Fabio Coda.

«Partita forse scontata se si guarda la classifica», ammette il tecnico napoletano alla vigilia. «In queste gare, però, non abbiamo niente da perdere», osserva il coach partenopeo. «Scenderemo in acqua senza pressioni: può uscire in questi frangenti la forza della squadra», dice Coda, alle prese con problemi di formazione.

«Ci perseguita da un po’ la cattiva sorte». Capitan Ciro Centanni e compagni in debito con la fortuna. «Guardando gli allenamenti, ci sono fondate speranze di disputare almeno una gran bella partita», auspica il classe 1968.

«Per motivi di lavoro mancherà Amaurys Perez. Saranno assenti l’infortunato Antonio Vitullo e Lorenzo Droghini, impegnato con lo studio». Il gruppo conta di chiudere al meglio la regular season. «Ci stiamo preparando per non arrivare ultimi e affrontare nel migliore dei modi i playout», conclude Coda (nella foto di Gennaro Madonna).