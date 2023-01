Posillipo-Pro Recco, il 2023 inizia con il lunch match della Scandone

Lunch match. Il 2023 clorato riparte all’ora di pranzo (13.30). E con un turno infrasettimanale. Alla Scandone arriva la Pro Recco di Tommaso Negri (ex di turno) e del napoletano Alessandro Velotto. Nel recupero della nona giornata di serie A1 il fanalino di coda ospita l’imbattuta capolista, la squadra di pallanuoto più titolata al mondo.

«Alla ripresa del campionato ci attendono due impegni davvero difficili. Affrontiamo in sequenza i campioni d'Italia e d'Europa della Pro Recco e il Savona, formazioni di grande spessore», dichiara alla vigilia Roberto Brancaccio, tecnico del Posillipo. Incontri ravvicinati. Capitan Paride Saccoia e compagni testeranno la loro preparazione con i biancocelesti e si ritroveranno nuovamente a Fuorigrotta a distanza di 48 ore con i biancorossi sabato 14 gennaio (ore 15).

«Il coefficiente di difficoltà è davvero elevato», ammette l’allenatore napoletano. Mercoledì 18 gennaio, invece, la prima trasferta del nuovo anno contro l’Anzio Waterpolis. «Dopo il periodo di sosta la squadra ha finalmente ripreso ad allenarsi tutta insieme», ricorda Brancaccio. Sono ritornati all'ombra del Vesuvio gli americani Tyler Abramson e Benjamin Stevenson.

«Al di là delle oggettive difficoltà che incontreremo nei prossimi due incontri, il nostro obiettivo è disputare una seconda parte del campionato certamente migliore di quella, che per tante motivazioni, abbiamo fatto nella prima parte della stagione», auspica fiducioso il coach rossoverde.

Non ci sarà molto da aspettarsi al cospetto delle due compagini liguri. La corazzata di Sandro Sukno è reduce dalla vittoria di Hannover in Champions League. Al terzo posto la formazione di Alberto Angelini, con il mancino salernitano Eduardo Campopiano pronto a mettersi in bella mostra (immagine di copertina FotoFlash).