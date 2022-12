Salerno-Palermo, i giallorossi in cerca dell'acuto alla Vitale

Due ex canottierini e un ex posillipino. La Check up Rari Nantes Salerno dovrà fare particolare attenzione all’italo-ungherese Alex Giorgetti, all’autoctono Mario Del Basso e allo statunitense Maxwell Irving. Provengono da questi giocatori del Telimar Palermo i pericoli maggiori alla porta di Gabriele Vassallo. E capitan Michele Luongo e compagni ne sono ampiamente al corrente.

In fiducia. I ragazzi di Matteo Citro si presentano all’ultimo appuntamento del 2022 ringalluzziti dalla vittoria di misura con i rossoverdi nel derby (8-7). «Abbiamo avuto qualche influenzato in settimana e spero di recuperare tutti, fatta eccezione per Donato Pica, che si è operato e rientrerà nel 2023», spiega l’allenatore classe 1981. Si giocherà domani pomeriggio alla Simone Vitale (ore 14.30): si tratta della seconda gara tra le mura amiche dopo la riapertura dell’impianto.

Avversari. «Il Telimar Palermo è una squadra veloce, organizzata e con tanta qualità», afferma alla vigilia l’allenatore giallorosso. Siciliani a quota 18, campani a 10. «Dobbiamo essere bravi a limitare le loro ripartenze», sentenzia Citro, che carica i suoi atleti. «Vogliamo dire la nostra con coraggio e grande determinazione», prosegue il mister rarinantino.

Test. «Ci siamo allenati ieri con la Canottieri Napoli alla Vitale», conclude Citro. Ormai capitan Biagio Borrelli e soci sparring partner dei cugini giallorossi. I napoletani hanno limato gli schemi in vista del derby con l’Ischia Marine Club alla Scandone, i salernitani hanno messo a punto la strategia da adottare contro il Telimar Palermo (nelle foto di Salvatore Lopez).