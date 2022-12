Roma-Posillipo, in palio la salvezza: rossoverdi pronti alla svolta

Giovedì 12 gennaio 2023 il recupero della nona giornata contro la Pro Recco. Domani pomeriggio (ore 18) l’ultimo turno del 2022. Per il Posillipo si annuncia una gara da dentro o fuori quella con la Distretti Ecologici Nuoto Roma. Si giocherà al Polo Acquatico di Ostia (ore 18) e capitan Paride Saccoia e compagni sanno di avere a disposizione un unico risultato. La vittoria, infatti, consentirebbe ai rossoverdi di agganciare i capitolini a 6 e abbandonare il fondo della classifica di A1.

Impegno in trasferta. I ragazzi di Roberto Brancaccio hanno riposato sabato scorso ed hanno assistito al derby tra Acquachiara e Canottieri Napoli alla Scandone. Ritornano ad indossare e ad allacciare la calottina dopo dieci giorni, quando uscirono battuti di misura dalla Simone Vitale nell’avvincente match con la Rari Nantes Salerno (8-7). A pochi secondi dalla sirena non venne convalidato il gol di Giuliano Mattiello (nella foto di Ciro De Luca), che avrebbe permesso ai napoletani di acciuffare il pareggio proprio come già successo in Coppa Italia a settembre.

Assente il centroboa Julien Lanfranco, ancora dolorante per il colpo subìto all’occhio sinistro nella sfida interna con Trieste. Lorenzo Briganti, artefice di una cinquina contro i giuliani, colpito da una forte sindrome influenzale in settimana, potrebbe non essere della contesa: resta fortemente in dubbio l’impiego dell’attaccante classe 1994.

«È una sfida delicata», ammette il tecnico Brancaccio. Il momento non è certamente favorevole. «Nelle ultime prestazioni abbiamo giocato bene, ma è venuto a mancare il risultato», ricorda l’allenatore posillipino, consapevole che occorre svoltare. «Domani il nostro obiettivo sarà quello di portare a casa punti importanti», avverte alla vigilia, confidando nella voglia di riscatto dei suoi pallanuotisti. «Dovremo fare ancora a meno dell'apporto di Julien Lanfranco, mentre l'impiego di Lorenzo Briganti, colpito in settimana da un forte stato influenzale, sarà valutato solo nelle prossime ore». Coperta corta e rotazioni obbligate. «Ho a disposizione una rosa ampia, giocatori che sapranno certamente mettersi in mostra e fare bene», conclude fiducioso Brancaccio.