Lazio-Salernitana, Colantuono ritrova Ochoa e Fazio

In attesa di capire se riavrà a disposizione anche Dia per il finale di stagione, la questione resta ancora abbastanza intrecciata nonostante la volontà delle parti di voler trovare una soluzione utile per tutti, Stefano Colantuono intanto inizia a vedere l’infermeria leggermente meno affollata.

Il tecnico della Salernitana ha infatti ritrovato in un colpo solo Ochoa e Fazio, il portiere messicano e il capitano argentino sono finalmente ritornati in gruppo dopo i rispettivi acciacchi fisici che hanno condizionato e non poco le ultime settimane.

Entrambi spingono per essere convocati per la gara dell’Olimpico contro la Lazio di venerdì sera.