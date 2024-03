Salernitana, Colantuono ritrova Boateng e Pierozzi

In attesa di capire se Pirola e Kastanos saranno davvero a disposizione per la trasferta di Bologna in programma a pasquetta, Stefano Colantuono sembra pronto a puntare a stretto giro su Boateng e Pierozzi.

I due difensori, infatti, hanno ormai messo alle spalle i rispettivi infortuni che hanno condizionato e non poco l'ultimo mese nelle scelte, ma adesso il problema muscolare del tedesco e l'infortunio alla caviglia dell'ex Reggina sono finalmente soltanto dei ricordi.

Ora, però, tocca a Colantuono capire se puntare su di loro già in occasione della prossima partita di campionato, molto naturalmente dipenderà anche dalla questione modulo (difesa a tre o a quattro?).

Sarà decisivo anche il recupero degli altri acciaccati (Pirola, Gyomber e Pellegrino reduci dagli impegni con le nazionali).