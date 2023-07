Salernitana, Fazio: «Obiettivo è tornare in campo, la priorità è la squadra e rimanere in A»

Un'ultima parte di stagione passata tra l'infermeria e la riabilitazione con il rettangolo verde abbastanza lontano per Federico Fazio. Il difensore della Salernitana, oggi ha parlato dal ritiro di Rivisondoli dove la squadra guidata da Paulo Sousa si sta preparando in vista della stagione 2023/2024.

Fazio ha ricaricato le "sue pile" e si dice pronto per tornare in campo: "L'anno scorso non ci sono stato molto ora l'obiettivo è essere in campo.

La priorità è la squadra, crescere, restare tanti anni in Serie A. Voglio aiutare la squadra. Sto bene, ho lavorato tutta l'estate, non mi sono fermato".

Uno sguardo al futuro: "La Salernitana che vogliamo deve fare sempre un passo avanti e non un passo indietro per crescere insieme ai tifosi, dobbiamo continuare come abbiamo fatto l'anno scorso, la stagione è lunga il mister fa bene a provare anche la difesa a quattro, a volte bisognerà cambiare prima o dopo, l'importante è lavorare in questo periodo ma non fa differenza, dobbiamo avere più scelta e capacità di lavorare. Non guardo alla scadenza nel 2024, voglio pensare al presente e ho sempre dimostrato che quando sto bene posso dare tanto. Non sono preoccupato".

Il comandante guarda al suo reparto: "Il reparto difensivo è lo stesso dell'anno scorso, ci conosciamo bene e conosciamo il mister. Lui conosce bene la squadra ed è importante avere continuità da questo punto di vista non solo nel calcio. Il reparto è ben bilanciato per età e per caratteristiche. Sousa? La mentalità è vincente, ha girato tanto il mondo e conosce tante lingue. Ha allenato anche Nazionali. Anche io ho girato molto e ho capito che l'importante è muoversi e giocare in campionati diversi. L'esperienza del mister si vede tutta".

Fazio e compagni riprenderanno il cammino dall'Olimpico contro la Roma: "Iniziare con una squadra forte per noi andrà bene. Rispetto all'anno scorso partiamo meglio, siamo in molti ad essere rimasti. In Austria eravamo con tanti giocatori in meno, prestiti andati via, tanti elementi nuovi arrivati in seguito. L'anno scorso non è stato facile, avevamo tanti stranieri che dovevano ambientarsi".