Salernitana, Liverani pronto a riconfermare il tridente Candreva-Tchaouna-Weissman

Con Dia ormai fuori dai giochi a tutti gli effetti e con Simy che non convince del tutto per questioni strettamente tattiche, le scelte offensive di Liverani sembrano ormai quasi scontate.

Anche a Cagliari sabato pomeriggio il tecnico della Salernitana dovrebbe quindi riproporre il tridente che a Udinese nell'ultimo turno ha dato qualche risposta confortante in vista del futuro.

E allora spazio in un colpo solo alla qualità di Candreva, alla velocità di Tchaouna e alla voglia matta di Weissman chiamato però ora a mettere a disposizione dei granata quei gol che servirebbero per continuare a sperare in una clamorosa salvezza.