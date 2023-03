Un po' di buone notizie per la Salernitana. Non solo una convocazione in Nazionale in extremis ma anche due importanti sospiri di sollievo dopo noie fisiche. Il primo sorriso dall'infermeria è per Pasquale Mazzocchi. La risonanza magnetica a cui si è sottoposto ieri il calciatore granata ha escluso complicazioni alla spalla destra, dopo la botta rimediata sabato contro il Bologna. Niente lussazione ma questo era già stato appurato soltanto una contusione: l'esterno destro sta già meglio e ne ha pure approfittato per rilassarsi in Costiera Amalfitana con la consorte, Tonia. Giovedì dovrebbe essere regolarmente presente agli ordini di Paulo Sousa per riprendere la preparazione dopo i quattro giorni di riposo concessi dal trainer. Punta a tornare a macinare chilometri per 90': l'impiego per una partita intera gli manca dalla sfida interna contro la Cremonese, quattro mesi e mezzo fa.

Alla ripresa invece non ci sarà Flavius Daniliuc. Il difensore granata, smaltito lo spavento per il furto nel suo appartamento perpetrato da ignoti proprio durante la partita di sabato contro i felsinei, si è consolato con la convocazione in Nazionale a scoppio ritardato. Aveva quasi perso le speranze. Era stato messo sul chi va là dal ct dell'Austria, Ralf Rangnick, che lo aveva inserito nella lista delle riserve a casa. L'infortunio di Lienhart, difensore in forza al Friburgo, ha liberato una casella e così il 21enne ha potuto consolarsi coltivando il sogno dell'esordio nella rappresentativa maggiore. Due chance per coronarlo, dopo aver indossato 9 volte la casacca dell'under 21: il 24 marzo contro l'Azerbaigian e tre giorni dopo contro l'Estonia. Entrambi i match sono valevoli per le qualificazioni a Euro 2024 e si giocheranno a Linz. Daniliuc si è nettamente ripreso con il nuovo corso tecnico. Dopo le tre panchine consecutive peraltro le uniche stagionali con Nicola contro Lecce, Juventus e Verona, Sousa lo ha riportato ad un ruolo di primissimo piano: insieme a Coulibaly e Bradaric è l'unico giocatore sempre presente (e mai sostituito) da quando si è insediato il portoghese. «Felice, orgoglioso e privilegiato di essere stato chiamato per la prima volta», scrive il difensore su Instagram.





L'ex Nizza è già partito per raggiungere il ritiro austriaco e va ad infoltire il plotone di granata in giro per il mondo aggiungendosi a Ochoa, Lovato, Bronn, Pirola, Gyomber, Coulibaly (tra i calciatori top del ventisettesimo turno di Serie A alla voce recuperi palla, ben 12), Kastanos, Dia, Piatek, Botheim e Crnigoj. Il centrocampista sloveno aveva saltato la partita contro il Bologna a causa di una «lesione muscolare di basso grado a carico del polpaccio destro», come da comunicato del 16 marzo diramato dal club granata. Già precedentemente convocato per gli impegni di fine marzo dal selezionatore della Slovenia, Matjaz Kek, il calciatore ha risposto (inizialmente pro-forma) alla chiamata ma alla fine è rimasto in ritiro con i suoi connazionali, spiegando in conferenza stampa di aver «sostenuto una visita medica che ha messo fine ai dubbi, quindi l'infortunio è sparito. Ho cominciato ad allenarmi individualmente e spero di essere pronto per la prima partita». Crnigoj, dunque, punta ad essere in campo giovedì pomeriggio ad Astana contro il Kazakistan oppure domenica in patria contro San Marino, sempre nell'ambito delle qualificazioni ai prossimi Europei. Sarà pure stata «di basso grado» ma colpisce la celerità con cui l'ex del Venezia si è dichiarato pubblicamente (quasi) guarito dalla lesione: dopo essere subentrato al Meazza contro il Milan, il numero 22 dell'ippocampo si era fatto male in allenamento qualche giorno dopo.





Riposo per molti ma non per tutti in questi giorni. Nella sede della Salernitana ci si prepara a una trasferta a Coverciano per prendere parte all'incontro di aggiornamento per segretari generali/sportivi e i responsabili amministrazione, finanza e controllo delle società di serie A e B. Venerdì al Centro Tecnico Federale gli esperti della Fifa illustreranno loro le novità sul nuovo regolamento sui procuratori, sulle norme su status e trasferimenti dei calciatori e soprattutto sulla Clearing House, il nuovo sistema internazionale che centralizza ed elabora i pagamenti dei premi di formazione tra club per evitare frodi. In rappresentanza della Salernitana ci saranno Massimiliano Dibrogni e Luigi Aiudi.