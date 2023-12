Festa di Natale per i lupi dopo il successo nel derby

L’Avellino brinda al Natale e al successo nel derby sul Benevento.

Nel giorno dopo la vittoria al “Vigorito” e a poche ore della sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia di Serie C contro la Lucchese (mercoledì, ore 18:30, stadio “Partenio-Lombardi”) calciatori, staff tecnico e dirigenza, al gran completo, si sono dati appuntamento per una cena.

L’occasione propizia per scambiarsi gli auguri e fare ancora di più gruppo in vista del rush finale di campionato che si svilupperà con le gare contro Taranto (in casa) e Crotone (in trasferta).

Clima disteso, sorrisi a trentadue denti e atmosfera frizzante dopo il successo nel Sannio, ottenuto grazie a un gol di Patierno.

A fare gli onori di casa all'Hotel BelSito il presidente D’Agostino che non ha nascosto tutta la sua soddisfazione e il suo ottimismo.

Tra gli opsiti anche il parlamentare Gianfranco Rotondi.