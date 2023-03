Sei punti in quattro giorni con la possibilità aggiungerne altri tre nel giro delle prossime 48 ore. Manna dal cielo per chi nell'ultimo mese si era ritrovato con un pugno di mosche in mano per ben quattro partite.

Oro colato per chi aveva di colpo perso autostima, contatto con la zona playoff e, soprattutto, la tranquillità di potersi allenare in serenità. Condizione sicuramente diversa rispetto a quella riscontrata ieri nello spogliatoio dell'impianto di via Zoccolari dove è spuntato nuovamente qualche sorriso.

Segnale di una tranquillità ritrovata in vista della sfida contro il Picerno di Emilio Longo che in Irpinia, una ventina di anni fa, ebbe modo di fare gavetta nel campionato di Eccellenza sulla panchina del Montoro. La squadra lucana, vera sorpresa del girone, all'andata riuscì a capovolgere l'iniziale svantaggio di Russo approfittando della stanchezza di Tito e compagni che avevano affrontato le fatiche infrasettimanali della gara di Coppa Italia a Catanzaro. Da quel match il Picerno, che navigava in acque tempestose, trovò lo slancio per scalare la classifica arrivando, attualmente, addirittura ad occupare il quinto gradino con 8 punti di vantaggio sui lupi a sei giornate dalla fine della stagione regolare.



Ieri pomeriggio, il tecnico di Pompei ha come sempre fatto il punto della situazione. Ed ha sottolineato quelli che contro il Giugliano sono stati gli aspetti negativi in cui si è nuovamente evidenziata una certa fragilità difensiva. Perforabilità coperta, per fortuna dei lupi, dalla ritrovata vena realizzativa in attacco. Merito anche di una abbondanza ritrovata che consente a Rastelli di poter alternare uomini chiave in ruoli fondamentali per la funzionalità dello scacchiere biancoverde.



La dimostrazione si è avuta in particolare alle spalle di Marconi dove Kanoute e Di Gaudio hanno inizialmente fatto un lavoro ai fianchi dei difensori del Giugliano di cui hanno tratto beneficio Russo e Trotta. Per questi ultimi due, seguendo la regola dell'alternanza e del dosaggio delle forze, si profila un ritorno nella formazione titolare a supporto dell'ex bomber di Pisa e Sudtirol ritenuto tra i pochi inamovibili della spina dorsale al pari di Casarini. Scorrendo l'asse portante della squadra, con D'Angelo, Mazzocco e Matera sempre in lizza per due dei tre posti disponibili a centrocampo, si profilano cambiamenti obbligati in difesa. Sul versante destro Ricciardi si scambierà nuovamente il testimone con Rizzo, nella zona centrale sarà Benedetti a rilevare lo squalificato Moretti al fianco di Auriletto e Tito. Una scelta abbastanza scontata anche perché Ramzi Aya, stando al bollettino medico diffuso ieri sera dalla società, resterà per qualche giorno a riposo. L'ex Reggina e Pisa, unitamente a Jacopo Dall'Oglio, rientrerà in gruppo la prossima settimana in vista della trasferta di Taranto. Intanto, è stato tirato un sospiro di sollievo per Pasquale Pane.

Il portiere biancoverde, uscito malconcio da uno scontro con Sorrentino, nel dopo gara si è recato in ospedale per degli esami strumentali. Scongiurato il pericolo di fratture al costato, l'esperto estremo difensore è rimasto a guadare i compagni anche perché il dolore persiste. In giornata tenterà comunque di stringere i denti dal momento che ci tiene tantissimo a giocare contro la sua ex squadra. Da segnalare, infine, l'iniziativa della società che ha chiamato a raccolta i tifosi varando una promozione sui biglietti valida fino a domani. Chiunque si recherà al botteghino dalle 9 alle 13 o dalle 15 alle 19 (ma l'acquisto è possibile pure online sul cirucuito TicketOne) avrà accesso in Tribuna Montevergine al costo di 25 euro, ridotto 20 e under nati dopo il 2008 a 15 euro; Tribuna Terminio a 15 euro, ridotto 12 e under 8 euro; Curva Sud a 10 euro, ridotto 8 e under 5 euro.