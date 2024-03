Casertana-Taranto 1-0: decide Curcio in avvio di gara

Una vittoria sofferta, aiutata da un pizzico di fortuna ma non per questo meno preziosa per la classifica. Al Pinto la Casertana vince lo scontro diretto con il Taranto, sale al quinto posto momentaneo e vede la qualificazione matematica ai playoff. Cangelosi conferma l'undici che ha pareggiato a Crotone ed il 4-2-3-1. Capuano si schiera con il 3-4-3 e lascia inizialmente Kanoute in panchina. In avvio i padroni di casa sono più propositivi e passano al 10': Curcio riceve sulla destra, quasi sulla linea di fondo, crossa ma il vento cambia la traiettoria del pallone che si insacca nel sette. Uno a zero.

Il Taranto però è squadra forte e ben organizzata e si aggiudica il pallino del gioco.

Nella prima frazione tanti i cross verso l'area dei campani ma poche conclusioni. Anzi è la Casertana a sfiorare i raddoppio con un contropiede che nel finale di frazione, Carretta spreca clamorosamente. Nella ripresa a favore di vento c'è il Taranto ed è Venturi a salire in cattedra salvando la sua porta su due tiri da fuori di Luciani (4' e 16').

La difesa della Casertana per il resto regge bene ed i falchetti operano in contropiede pur senza mai rendersi pericolosi. Finisce 1-0 ed al Pinto è festa.