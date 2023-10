Cerignola-Benevento 0-0, un punto per l'aggancio alla Juve Stabia

Il Benevento gioca un brutto secondo tempo e pareggia 0-0 a Cerignola. I giallorossi non sfruttano le occasioni della prima frazione e nella ripresa non creano e soffrono i pugliesi. La squadra di Andreoletti sale a quota 14 punti in classifica, agganciando la Juve Stabia che però giocherà martedì a Brindisi.

Sorpresa nell’undici scelto da Andreoletti.

Ciano gioca dal primo minuto sulla trequarti, Karic si sposta in fascia destra, a sinistra c’è Simonetti. Pronti via e dopo tredici secondi proprio Ciano impegna Krapikas. Al 3’ minuto Capomaggio sfiora palla su corner. Poco dopo Pinato si scontra fortuitamente con Pastina e si fa male alla caviglia destra. L’ex Pisa deve lasciare il campo in barella, al suo posto Agazzi. Al 9’ Malcore è pericoloso nel cuore dell’area di rigore. Al 36’ palla gol per i giallorossi: cross in area di Ciano, bel taglio di Simonetti che va in tuffo di testa, Krapikas c’è. Al 43’ pericoloso destro a giro di Agazzi che si perde sul fondo. Finisce senza gol il primo tempo.

Inizia bene la ripresa il Cerignola, Malcore impegna Paleari col sinistro. Al 54’ Andreoletti opera la seconda sostituzione: fuori Ciano e dentro Improta. Il Benevento soffre la pressione del Cerignola che si rende più volte pericoloso. Al 76’ doppio cambio: fuori Tello e Simonetti, dentro Benedetti e Bolsius. All’80’ Paleari deve superarsi su una conclusione ravvicinata di D’Ausilio. All’83’ Paleari deve respingere una conclusione forte di Capomaggio; sul prosieguo dell’azione Leonetti mette clamorosamente fuori di testa un cross dalla destra. Ci prova Bolsius da fuori nel finale, ma senza impensierire Krapikas. Finisce senza gol al Monterisi.