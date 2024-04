Ritmi alti, accompagnati da un buonumore collettivo pressoché tangibile. Una cornice che restituisce la misura di ciò che tutti in casa Avellino ripetevano con insistenza, ma che ora è evidente come l'allegria con cui ieri mattina i biancoverdi hanno condotto in porto l'ultimo allenamento a porte aperte in vista del derby casalingo di lunedì prossimo (ore 20:45) contro il Benevento: trovando continuità di risultati; badando al sodo e vincendo le partite, a prescindere dalle prestazioni, il clima che avvolge la squadra sarebbe migliorato.

Così è stato e il modo in cui i successi contro Picerno e Turris sono maturati hanno amplificato gli effetti positivi, dentro e fuori dal campo. E sì perché l'Avellino non solo ha centrato i 6 punti che hanno disteso gli animi e gli hanno permesso di prendersi il secondo posto in classifica ma, infierendo sportivamente sugli avversari, ha lanciato un segnale forte e inequivocabile alla piazza; due indizi rispetto al fatto di essere entrato in modalità playoff che aspettano di essere corroborati dal terzo per tramutarsi in prova. Palla a Tito e compagni che, intanto, hanno avuto indietro la serenità ideale per preparare una sfida cruciale: fatto il pieno di autostima hanno imboccato la strada che può portarli sul viale della pace definitiva con i tifosi; aumentando i giri del motore al momento giusto hanno creato i presupposti per iniziare a viaggiare insieme verso i playoff su un'autostrada di ottimismo e lasciare agli altri le strade secondarie per la corsa verso il quarto e ultimo posto per la promozione in Serie B. Il conto alla rovescia per Avellino-Benevento entra nel vivo con gli ultimi aggiornamenti prima dei lucchetti ai cancelli dello stadio "Partenio-Lombardi": da oggi, alle 15:30, porte chiuse per tenere lontani gli occhi indiscreti.

Solo Pazienza e il suo staff avranno modo di osservare i progressi di Ricciardi e Varela, alle prese con lavoro differenziato. Il centrocampista uruguaiano spera di tornare tra i convocati a partire dal match contro il Taranto, il cursore di fascia destra proverà a recuperare in extremis dalle noie muscolari che lo hanno costretto a saltare la trasferta a Torre del Greco per essere della gara contro la strega. Se non dovesse farcela, vedendosi costretto ad accomodarsi in panchina, c'è Llano pronto a tornare a sostituirlo.

Nel corso della partitella a metà campo successiva agli esercizi in palestra sono, di pari passo, apparsi decisamente in palla Dall'Oglio e Russo, che si candidano a trovare posto in corso d'opera. In particolare Russo si è fatto apprezzare per un'esplosività sempre più vicina a quella precedente all'infortunio, ma da qui a vederlo titolare ce ne passa. Anche perché il vero dubbio di formazione è sì nel reparto avanzato, ma non lo riguarda in maniera prioritaria.

Sgarbi scalpita. La coppia Gori-Patierno sta offrendo più di semplici garanzie, si sta facendo apprezzare per la letalità realizzativa e per la capacità di combinare miscelando forza fisica e qualità tecniche, ma si valuta con attenzione quali caratteristiche possano essere più funzionali nel caso specifico. Il Benevento, obbligato a vincere per non lasciare in mano all'Avellino la possibilità di essere padrone del proprio destino in seguito al ko dell'andata, potrebbe concedere spazi in cui Sgarbi più che Gori potrebbe diventare devastante coi suoi strappi favorendo la tempestività nei ribaltamenti di fronte. Lo scenario viene tenuto in considerazione nelle analisi che porteranno alla scelta finale su chi sarà il partner di Patierno dall'inizio. Si vedrà, mentre è arrivato il giorno del Gos: inizialmente in programma mercoledì scorso e slittato in data odierna sancirà, con ogni probabilità, il via libera per la vendita di 500 biglietti per il Settore Ospiti.

Titoli d'ingresso destinati ai soli possessori della tessera del tifoso come suggerito dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. A ruba, nel contempo, gli ultimi i tagliandi per accedere alla Tribuna Montevergine. Il sold out è vicino.