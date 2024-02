Avellino-Messina 0-1: i lupi non sanno più vincere in casa

Una sconfitta che fa male. L’Avellino non riesce più a vincere in casa. Il successo al Partenio-Lombardi manca dallo scorso mese di ottobre. Questa volta i lupi si sono dovuti arrendere al Messina.

È bastato un solo gol agli ospiti per portare in Sicilia il bottino pieno: 0-1 il finale. Manetta, al 26esimo del primo tempo, ha firmato l’unica rete della gara. La squadra di mister Pazienza ha provato a rimettere a posto i conti. Ma gli arrembaggi non hanno portato frutti.

Nel finale del primo tempo i lupi sono andati vicini al pareggio con Sgarbi, ma il suo tiro centrale non ha impensierito. Nella ripresa stesso discorso, con il Messina che ha retto bene. La partita è proseguita in maniera nervosa fino al triplice fischio. Espulsi componenti di entrambe le panchine. Delusione per i tifosi.