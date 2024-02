Crotone-Benevento, Auteri: «Ho tante scelte. Cerchiamo continuità e miglioramenti»

A Crotone sarà il primo vero banco di prova per Gaetano Auteri. I giallorossi cercano il sesto risultato utile di fila contro una diretta concorrente. Il trainer ha praticamente tutti a disposizione.

«Ciano ha smaltito la febbre un giorno prima di Improta, ma stanno entrambi bene perché hanno avuto continuità di lavoro. Rientrano nelle scelte che ho, stiamo tutti bene – ha detto Auteri in conferenza prepartita -. C’è un livello di forma complessivamente buono. Dobbiamo fare calcoli sullo stato di forma individuale e collettiva nell’ottica delle tre partite. Chiunque giochi, tutti stanno bene e gli spazi ci saranno per tutti. Di dubbi ne ho sempre tanti, ho tanti giocatori, ben assortiti per caratteristiche e potenzialità. Terranova è un grande professionista e sta bene dopo l'infortunio al polpaccio. Anche Ciciretti sta bene, così come Simonetti. Nardi è uno di quelli che fanno parte del nostro contesto di centrocampo. Non ha il posto assicurato, lo abbiamo scelto perché ha caratteristiche diverse rispetto agli altri. Siamo in un periodo particolare. Siccome dobbiamo fare tre partite di alto livello, la rotazione sarà fondamentale».

Auteri ha parlato anche dell’avversario: «Nella partita d’andata io non c’ero, erano altri momenti. Siamo nel girone di ritorno, le squadre cambiano fisionomia. Il Crotone è forte, con giocatori avanti importanti, lo dimostrano anche i gol che fanno.

Noi abbiamo identità, motivazioni e criteri di gioco, andremo alla ricerca di continuità e miglioramenti. Per il loro modo di giocare sarà una partita che avrà confronti in campo. Non ha senso guardare la classifica, non la guarderei neanche se fossi primo. Dobbiamo solo vincere partita dopo partita».

Infine una parentesi su Karic, mancato partenza nel mercato e reintegrato in gruppo: «Ho parlato con Karic, ma ho visto poco di quello che avrei voluto vedere e non è cambiato nulla».