Monopoli-Juve Stabia 1-3: terzo successo di fila, ancora show della capolista

La Juve Stabia fa tris, centrando al “Viviani” di Monopoli la terza vittoria di fila dopo quelle contro il Potenza ed il Cerignola. Un successo pesantissimo per la capolista, che mette ormai in archivio i tre pareggi di fila con cui aveva iniziato il girone di ritorno, e blindando, di fatto, il primato e la corsa al salto diretto di categoria.

Sugli scudi ancor Adorante, al quinto centro dopo le due doppiette di fila nelle ultime tre gare da titolare, divenuto ormai decisivo nel reparto avanzato dei gialloblù.

Gara che, paradossalmente, inizia in salita per la Juve Stabia, che al 38’ del primo tempo deve subito il vantaggio pugliese ad opera di Borello, che capitalizza il calcio di rigore concesso per un presunto atterramento in area di Bulevardi. In occasione del gol viene allontanato per proteste anche Pagliuca, che non sarà in panchina mercoledì sera nella sfida al Brindisi al Menti. Pochi minuti, però, e per i biancoverdi si fa tutto più difficile. Hamlili si macchia di un fallo bruttissimo a centrocampo su Romeo, per lui rosso diretto e Monopoli in dieci.

Nella ripresa Pagliuca gioca la carta Piovanello, lasciando fuori Romeo. Mosti arretra sulla linea mediana, per il nuovo tridente con Piscopo ed Adorante. Ed alla prima occasione, sono trascorsi appena sette minuti, la Juve Stabia trova il gol del pareggio. Un cross di Piovanello dalla destra, nessuno interviene, e la sfera si insacca facendo esplodere gli oltre 500 stabiesi nel settore ospiti. Al 21’ la squadra stabiese mette anche la freccia, approfittando della superiorità numerica. Errore in disimpegno del Monopoli, Piovanello serve Mosti che trova centralmente, tutto solo, Adorante, cinico e rapido nel piazzare il diagonale alle spalle di Gelmi. Piove sul bagnato in casa Monopoli, De Risio, al 25’, si vede sventolare il secondo giallo e termina anzitempo la sua gara e lasciando il Monopoli addirittura in nove. Nel finale Piovanello in contropiede supera Iaccarino e lo stesso Gelmi, e deposita in rete per il 3-1 che lancia i titoli di coda sul match del Viviani.