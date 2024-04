Latina-Turris 1-2: Cocetta e Pugliese firmano il blitz che riaccende le speranze salvezza

La vittoria in trasferta mancava dal 16 ottobre. È arrivata nel momento più delicato, potenzialmente decisivo in chiave salvezza. La Turris s’impone per 2-1 sul campo del Latina nel segno dei baby Cocetta e Pugliese; di mezzo il momentaneo pari pontino targato Mazzocco. Una vittoria dal valore inestimabile. Che potrebbe cambiare il corso della lotta salvezza, anche – a questo punto – rischiando di ampliare il ventaglio delle squadre coinvolte.

La gara – Menichini conferma il 3-5-2 ma con qualche novità sostanziale: in difesa c’è Ricci fin dal primo minuto, in mediana Siega preferito a Franco, in avanti occasione per De Felice, proposto in tandem con Jallow. Di contro, il 3-4-2-1 pontino dell’ex Fontana, colpito però in settimana da un grave lutto familiare; al suo posto in panchina, il secondo Coraggio.

Prima della gara, osservato un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime della tragedia di Suviana.

La Turris la sblocca al 9’ con Cocetta, che – di prima intenzione – ribadisce in rete dopo il palo centrato da De Felice su traversone di Contessa. Mazzocco ci prova al quarto d’ora di testa ma senza impensierire Marcone. Doppia occasione fra il 27’ ed il 28’: prima Latina pericoloso con Di Livio, su cui è provvidenziale l’intervento di Siega; ghiotta occasione Turris con Jallow, che di testa – sotto misura – impatta male e spedisce sopra la traversa, divorando il raddoppio. Alla mezz’ora ci pensa Marcone: decisivo il suo intervento a sventare la conclusione di Greco. Latina di nuovo pericoloso al minuto 38, sugli sviluppi di un calcio di punizione di Greco: sulla respinta di Marcone si accende una mischia in area poi risolta in qualche modo dalla retroguardia. La pressione del Latina diventa importante ed i pontini raggiungono il pari al 41’ con Mazzocco, che batte Marcone dalla distanza: palla nell’angolino basso alla sinistra del portiere corallino per l’1-1 pontino.

La ripresa

Nella ripresa, primo cambio Turris al minuto 8: dentro Nicolao a rilevare l’infortunato Saccani. Cocetta ci riprova dal limite, stavolta senza impensierire Guadagno. Doppio cambio Turris alla mezz’ora: dentro Maniero e Pugliese per De Felice e Siega; nel Latina Mastroianni e Del Sole per Fabrizi e Greco. Di mezzo, la clamorosa occasione confezionata dai padroni di casa targata Fabrizi, sventata da un super Marcone, che neutralizza una velenosa conclusione da posizione ravvicinata. Altro doppio cambio per Menichini: tocca a Franco e Giannone per Scaccabarozzi e Jallow. Al 40’ il nuovo vantaggio Turris: lo realizza di piattone il baby Pugliese, innescato da una pennellata di Giannone su punizione.

Un minuto più tardi, il rosso diretto a Di Livio per un intervento violento ai danni proprio di Pugliese. Nel Latina, intanto, Fella per Di Renzo. Ai pontini non bastano i sei minuti di recupero disposti dal direttore di gara: gli attacchi – peraltro poco incisivi – dei padroni di casa si infrangono sul muro corallino.

Quasi rabbiosa l'esultanza della Turris al triplice fischio. I tre punti sono ossigeno ed autorizzano a sperare nuovamente nell'impresa della salvezza diretta.