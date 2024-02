Il Benevento prova a chiudere il trittico di gare ravvicinate con una vittoria nella sfida decisamente più complicata, quella di stasera a Picerno contro la seconda della classe. Che ormai non è più una sorpresa ma una solida realtà che veleggia nelle zone alte della graduatoria sin dalla scorsa stagione e con pieno merito. Dopo due pareggi di fila servirebbe il bottino pieno, anche perché finora in trasferta Auteri ha vinto solo a Francavilla e per giunta con un gol all'ultimo minuto di recupero. Ma ancora più importante sarà la prestazione, contro una squadra che sul proprio terreno di gioco, dalle misure ridotte e con il manto in sintetico, gioca quasi a memoria. Per vincere, dunque, occorre la partita perfetta.

APPROFONDIMENTI Avellino-Casertana, superderby d'alta quota Superderby Avellino-Casertana, Rocca e D'Ausilio in campo con i Lupi Giugliano, Bertotto alla vigilia della sfida con il Messina: «Avversaria forte, ma la mia squadra gioca a calcio e ha qualità»

«Sarà una gara simile a quella di Francavilla - spiega il tecnico - anche se parliamo di due avversari completamente diversi. Dovremo evitare i numerosi errori tecnici collezionati nell'ultima partita, errori che invece a Crotone abbiamo commesso in fase di finalizzazione. Loro lavorano insieme da tre anni sugli stessi concetti e sul medesimo modello organizzativo, hanno una rosa ampia e possono far ruotare gli uomini a piacimento. Non sono lì per caso e hanno una cifra».

A proposito di turnover, Auteri è pronto a rispondere alle critiche piovutegli addosso dopo il match con l'Audace Cerignola per aver cambiato 8 giocatori di movimento su 10. Anche se in parte ammette di essersi fidato troppo. «Col senno di poi - precisa - è probabile che sia stato eccessivo. Ma per la verità in allenamento i calciatori non mi avevano dato l'impressione di non essere sul pezzo. Ho il dovere di applicare le rotazioni, non mi piacciono le gerarchie, preferisco dare l'opportunità a tutti, non sono stupido e so bene che vanno contemperate alcune caratteristiche degli uomini da alternare. Ogni risorsa va sfruttata al meglio, abbiamo bisogno di tutti e il turnover era necessario. Accetto le critiche, ma lo rifarei. Condizione atletica in calo? Avevamo in campo tanti giocatori freschi, è stata solo un'impressione dettata dalle tante leggerezze commesse».

In ogni caso, Auteri sostiene che la squadra gli sia «piaciuta nell'atteggiamento» giovedì sera. «Abbiamo fatto cose buone e altre meno buone e approssimative per via di una gestione della palla non adeguata ai nostri contenuti tecnici. Ora perseveriamo in quanto di buono realizzato finora e affrontiamo il Picerno con maggior serenità».

Sulla formazione il tecnico come al solito non si sbottona, ma si limita a svelare che «i dubbi stavolta sono davvero pochi». Di sicuro torneranno in campo tutti i titolarissimi. L'undici di partenza non si discosterà molto da quello che ha affrontato il Crotone lunedì scorso. Al centro della difesa dovrebbe ritornare Terranova, visto che Capellini contro l'Audace ha rimediato una botta al quadricipite che gli sta procurando dolore. Ieri l'autore del gol del momentaneo vantaggio nell'ultima gara si è allenato in modo differenziato nella seduta al «Meomartini». In merito al suo impiego si deciderà soltanto stamattina dopo la rifinitura, che il Benevento sosterrà stesso a Picerno. Completeranno il terzetto di retroguardia Berra e Pastina. Sulla destra verrà riproposto Improta mentre in mezzo Talia e Nardi rilevano Agazzi e Pinato. Sulla sinistra torna Masciangelo al posto di Benedetti. In attacco spazio a Lanini e Starita con Ciano favorito rispetto a Ciciretti. Auteri non nega che questi ultimi due possano giocare anche insieme («alla fine è questione di numeri, ipotesi percorribilissima») in determinati momenti (e chissà che non possa accadere anche oggi). Si riaccomodano in panca Ferrante e Marotta. Ancora una volta non convocato Karic («vedremo alla prossima»), unico assente con Meccariello. Per il resto tutti disponibili.

Al seguito dei giallorossi, già da ieri in ritiro in un albergo alle porte di Picerno (il «Bouganville Hill Resort»), ci saranno 170 tifosi. Fischio d'inizio fissato alle 20.45, dirige Giaccaglia di Jesi.