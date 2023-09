Turris, due innesti prima del gong e nuove maglie: «Comincia una nuova era»

Giornata di annunci e di presentazioni per la Turris. Due le operazioni in entrata perfezionate dal club corallino nelle ultime ore della sessione di mercato: una in mediana, l’altra in difesa.

Primo allenamento agli ordini di mister Caneo e del suo staff per il centrocampista Antonio Matera, acquistato a titolo definitivo dall’Avellino. Per lui contratto biennale.

Dal Sassuolo, con la formula del prestito, arriva invece il giovane – classe 2001 – Matteo Saccani.

Dopo due stagioni nella Primavera emiliana, il giovane ha maturato significative esperienze con Vis Pesaro, Pescara e- nella passata stagione – Pergolettese.

Presentazione magliette ufficiali – Rossa, bianca e blu. Marchiate Legea. Indossate per l’occasione da Daniele Franco, Riccardo Maniero e Luca Giannone. La Turris ha ufficialmente presentato le nuove maglie da gioco nel corso di un evento cui hanno partecipato il presidente Antonio Colantonio, il copresidente Giuseppe Colantonio ed il sindaco Luigi Mennella.

«Sta cominciando una nuova era per la Turris», ha esordito il presidente corallino.

«Anzitutto perché nuove persone e nuovi imprenditori stanno supportando con entusiasmo il progetto. La nuova maglia? Esteticamente può piacere tanto o poco, ma quel che rappresenta per il suo popolo è ciò che più conta. Ha un valore inestimabile». Tra due giorni il vibrante esordio in campionato col Benevento: «È già una settimana che non dormo», incalza il Colantonio. «Per quest’anno mi auguro solo di vedere una squadra che si diverta e faccia divertire, e che magari ci permetta di toglierci qualche soddisfazione». Quindi due menzioni particolari: «Abbiamo al nostro fianco l’Amministrazione comunale e la Banca di Credito Popolare: nell’ottica di una crescita costante e di una progettualità seria queste sono componenti essenziali, in grado di garantire futuro e vita lunga».

Insiste sulla componente ambientale il co-presidente Giuseppe Colantonio: «Respitriamo intorno a noi l’entusiasmo di cui avevamo bisogno. Sono convinto che sul campo i nostri ragazzi ce la metteranno tutta. Voglio, vogliamo undici leoni. Deve vincere la passione della nostra città».

Quindi il primo cittadino Luigi Mennella: «Voglio anzitutto ringraziare la famiglia Colantonio, che – da anni – sta dando tantissimo alla Turris ed a Torre del Greco. Oggi è difficile far calcio, specie in serie C, serve tantissima passione. Lo stesso “grazie” va naturalmente esteso a tutti gli imprenditori che hanno scelto di supportarli». Sulla questione ampliamento Curva Vesuvio: «C’è stata una delibera di giunta con cui abbiamo dato mandato ai tecnici per mettere mano al progetto. Tempi previsti? Quelli della messa in gara e dell’esecuzione. Contenuti, ma non sarebbe corretto adesso azzardare previsioni. Posso però garantire che siamo sul pezzo. Per noi è un progetto importante». Nessuna novità, invece, in relazione al piano di sicurezza: resteranno invariate le prescrizioni in termini di viabilità per consentire afflusso e deflusso delle tifoserie ospiti.