Cavese, ufficiale l'addio a Fusco: sarà Logiudice il nuovo diesse

La Cavese ha reso noto questa mattina che non proseguirà il rapporto di collaborazione con il direttore sportivo Pietro Fusco. Il 52enne dirigente napoletano lascia il club biancoblu dopo due stagioni, condite però da altrettante delusioni per la mancata promozione in Serie C.

Il prossimo 30 giugno scadrà il contratto che lo lega alla società del presidente Alessandro Lamberti e non sarà rinnovato. Imminente dunque l'annuncio del dirigente che prenderà il posto dell'ex difensore di Castel di Sangro ed Empoli.

Si tratta di Pasquale Logiudice, anch'egli ex difensore, che da direttore sportivo opererebbe per la prima volta in Serie D dopo le esperienze tra i professionisti. Ha infatti ricoperto lo stesso ruolo tra le fila di Juve Stabia, Catanzaro, Fidelis Andria e Acr Messina.

L'annuncio dell'ingaggio del nuovo diesse da parte della Cavese potrebbe anticipare di poche ore quello del nuovo allenatore. Resta ancora Giovanni Ferraro il candidato principale, un profilo di primissima fascia che è reduce dalle due promozioni consecutive in Serie C ottenute alla guida di Giugliano e Catania.