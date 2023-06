Sorrento, ok iscrizione al campionato di serie C con il sostegno di Msc

La sponsorizzazione della Msc consentirà al Sorrento di poter contare sulla base finanziaria per affrontare il prossimo campionato di Serie C. Una lunga telefonata, ieri pomeriggio, tra il dirigente Paolo Durante e il comandante Gianluigi Aponte, ha aperto l’orizzonte economico rossonero per poter formalizzare l’iscrizione al campionato entro il 20 giugno prossimo, con il versamento della quota di 105mila euro e il deposito della fidejussione di 350mila euro, a garanzia degli impegni finanziari connessi alla prossima stagione agonistica. Importante la sinergia tra lo stesso Paolo Durante e Franco Ronzi, altra anima del motore propulsivo del Sorrento. La sponsorizzazione della Msc garantirà alla società rossonera le risorse necessarie per poter affrontare con tranquillità la prossima stagione agonistica. Un atto di grande generosità da parte del patron della Msc che rischiara l’orizzonte, dopo le comprensibili apprensioni, generate dal piano economico finanziario che richiede la partecipazione alla serie C, un budget che sfiora i tre milioni di euro. Una base di partenza solida della della Msc, una garanzia a tutela dello stesso budget necessario per la prossima stagione in Lega Pro.

Due gli auspici manifestati da Gianluigi Aponte nel garantire la sua disponibilità economica: un coinvolgimento concreto del tessuto economico sorrentino verso il Sorrento calcio; l’impegno dell’amministrazione comunale nel realizzare il piano di ristrutturazione del campo Italia per poter rientrare in sede per le gare casalinghe già dalla stagione 2024-25.

Ancora, il patron di Msc, sponsor anche di Napoli e Genoa, ha assicurato il suo interessamento con i vertici delle società azzurra e rossoblù per dirottare verso Sorrento giovani calciatori destinati a rinforzare l’organico rossonero. «Dobbiamo ringraziare il comandante Aponte – spiega Paolo Durante – Possiamo poter guardare al futuro con comprensibile ottimismo. La promozione in serie C ha proiettato il Sorrento in una dimensione nuova che richiede la disponibilità di risorse economiche considerevoli che solo grazie a lui possiamo ipotizzare. La sua disponibilità conferma ancora una volta il legame affettivo con Sorrento. Un'apertura disinteressata per l’immagine della penisola sorrentina, a sostegno degli sportivi, dei cittadini e, in particolare, dei giovani».

Entro domani, inoltre, il Sorrento dovrà indicare un impianto idoneo alle gare di serie C nella prossima stagione, non potendo disporre del campo Italia per la carenza dei requisiti previsti. Due le ipotesi: Potenza per le formalità burocratiche connesse all'iscrizione e Giugliano in prospettiva, qualora quest’ultimo stadio sia ritenuto idoneo dalla Lega Pro per la squadra locale e conseguentemente poter ospitare anche il Sorrento. Prossima anche la conferma di Vincenzo Maiuri alla guida della squadra. Il tecnico rossonero onorerà il contratto biennale con il Sorrento e la società gli ha offerto un'ulteriore proroga dell'accordo, ovviamente, con un ritocco sotto il profilo economico. L'ufficialità verrà sancita nei prossimi giorni.6