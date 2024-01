Gelbison-Altamura, Alessandro Erra in conferenza stampa: «Dobbiamo invertire il trend negativo»

Dopo la sosta ad attendere la Gelbison nella prima di ritorno c'è la capolista Team Altamura. Di certo non il miglior modo di ripartire per i cilentani che arrivano da una sequela di cinque sconfitte consecutive tanto da scivolare a ridosso della zona playout, ma secondo il trainer Alessandro Erra questa pausa è servita per ricaricare e presentarsi alla ripresa nel modo migliore: «Arriviamo da un momento delicato dal quale dobiamo uscire con l'unità di intenti e cercare di venire fuori per evitare eventuali brutte sorprese. Abbiamo lavorato in questo periodo sul piano fisico,tattico sull'intensità e su quello motivazionale. A me piacerebbe vedere la squadra che ha affrontato l'Andria anche se poi il risultato non ci ha arriso. Dal punto di vista tattico abbiamo provato due soluzioni, per cui mi attendo una Gelbison che vorrà confrontarsi alla pari con una squadra molto forte. Mi attendo dai ragazzi una prestazione da un lato arrembante ma anche attenta alle situazioni di gioco che verranno a crearsi».

Il tecnico salernitano inoltre si sofferma sul nuovo campo che ospiterà le gare interne dei rossoblù fino al termine della stagione: il Carrano di Castellbate: «Noi ci alleniamo su un campo in erba naturale per poi giocare sul sintetico, ma questo non deve essere un alibi, dobbiamo essere concentrati solo sul nostro gioco e non sul campo».

La gara con la Team Altamura si gioca domani alle 14.30, arbitra Martini di Valdarno.