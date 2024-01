Santa Maria Cilento a Gallipoli senza tifosi: chiuso il settore ospiti

Nella prima di ritorno il Santa Maria Cilento sarà impegnato in uno scontro salvezza contro il fanalino Gallipoli. Le due squadre sono divise da sei punti: 18 per i giallorossi cilentani, 12 per la formazione pugliese che chiude la graduatoria del girone H di serie D.

Per questa gara Antonio Rogazzo, trainer del Santa Maria, deve fare a meno di Chironi, squalificato, mentre potrà contare su tutti gli altri del gruppo compresi gli ultimi innesti.

Per questa delicata sfida in chiave permanenza però, il team del presidente Tavassi, non potrà contare sull'apporto dei propri tifosi, in quanto lo stadio Comunale di Ugento che ospiterà la gara su disposizione delle autorità locali, il settore ospiti resterà chiuso e, dunque, per i tifosi giallorossi non sarà possibile assistere dal vivo al match in terra pugliese.

La gara si gioca domenica con inizio alle 14.30: dirige Nencioli di Prato.