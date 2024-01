Calciomercato Gelbison, ultime notizie oggi: lascia anche il difensore Mattia Tumminelli

Alla vigilia del match che apre il girone di ritorno con la capolista Altamura, in casa Gelbison si registra un'altra partenza: questa volta a lasciare il club rossoblu del presidente Maurizio Puglisi è il difensore Mattia Tumminelli, 26 anni.

Il calciatore, arrivato in estate dalla Cavese in un progetto ambizioso, ha trovato poco spazio tanto che nel girone di andata tre volte è finito in panchina giocando 14 volte e mai una gara intera per un totale di 519 minuti. Adesso la rescissione consensuale.

Prosegue pertanto in casa del sodalizio cilentano il progetto di ricostruzione della squadra dopo aver ridemensionato l'obiettivo che era di recitare un ruolo da protagonista di vertice in serie D.